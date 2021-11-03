3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Премьера белорусско-индийского блокбастера "Отряд" ожидается 12 ноября
Такого в белорусском кино еще не было! Болливуд выложил в сетьтрейлер блокбастера с белорусскими экстерьерами. Мировая премьера фильма "Отряд" ожидается 12 ноября. И кроме сценария, режиссуры и игры главных героев он на 70 процентов сделан в Беларуси и белорусами. Историю о девочке, оказавшейся в центре конфликта всех спецназовцев мира, снимали объективами "Беларусьфильма". В кадре зритель узнает здание самой национальной киностудии и заброшенный цех завода отопительных приборов. Кстати, трюки с вертолетами лично от пилотов МЧС.
Кинокомпании Индии и Беларуси вели переговоры о сотрудничестве на протяжении нескольких лет. Ускорил процесс консул Беларуси в Индии. Это первый в истории белорусского кино коммерческий проект международного масштаба.
Другие новости культуры:
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пикет в поддержку действующего Президента Беларуси развернулся возле ПВТ
К 80-летию освобождения Беларуси в Москве ветеранам ВОВ вручили медали
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП