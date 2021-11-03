Премьера белорусско-индийского блокбастера "Отряд" ожидается 12 ноября

Такого в белорусском кино еще не было! Болливуд выложил в сетьтрейлер блокбастера с белорусскими экстерьерами. Мировая премьера фильма "Отряд" ожидается 12 ноября. И кроме сценария, режиссуры и игры главных героев он на 70 процентов сделан в Беларуси и белорусами. Историю о девочке, оказавшейся в центре конфликта всех спецназовцев мира, снимали объективами "Беларусьфильма". В кадре зритель узнает здание самой национальной киностудии и заброшенный цех завода отопительных приборов. Кстати, трюки с вертолетами лично от пилотов МЧС.



Кинокомпании Индии и Беларуси вели переговоры о сотрудничестве на протяжении нескольких лет. Ускорил процесс консул Беларуси в Индии. Это первый в истории белорусского кино коммерческий проект международного масштаба.