Белорусско-китайский медиацентр открылся на журфаке БГУ

Прекрасный медиацентр, который с одной стороны несет нагрузку образовательную, это будущие журналисты, они должны уметь подавать информацию, работать с контентом. А с другой стороны - это уникальный шаг навстречу двум народам.

В будущем Белорусско-китайский медиацентр станет базовой площадкой по созданию студенческих СМИ. В газете "ЖурФАКТЫ" может появиться страница на китайском языке.