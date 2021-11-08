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Белорусско-китайский медиацентр открылся на журфаке БГУ

Для интенсификации образовательных связей. Белорусско-китайский медиацентр открылся на факультете журналистики БГУ! В творческом составе более 70 студентов. Они уже работают над созданием собственного сетевого телевидения, активно распространяют информацию в популярных китайских и белорусских соцсетях, поэтому растет и количество подписчиков. Под медиацентр отведено специальное помещение. Есть компьютеры для видеомонтажа, интерактивная панель, проектор, телевизор. Молодежь работает на качественном оборудовании для фото-и видеосъемки.

Белорусско-китайский медиацентр открылся на журфаке БГУ

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Прекрасный медиацентр, который с одной стороны несет нагрузку образовательную, это будущие журналисты, они должны уметь подавать информацию, работать с контентом. А с другой стороны - это уникальный шаг навстречу двум народам.
В будущем Белорусско-китайский медиацентр станет базовой площадкой по созданию студенческих СМИ. В газете "ЖурФАКТЫ" может появиться страница на китайском языке.

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