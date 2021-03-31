Белорусско-литовская граница: без движения

Ситуация на белорусской границе с Евросоюзом продолжает оставаться сложной. К этому моменту в очереди стоят более 1900 грузовиков. В литовском направлении выезда ждут около 1300 фур. На латвийской границе - в очереди свыше 470 грузовых авто. На въезд в Польшу стоят более 160 фур.