Белорусско-литовская граница снова собирает очереди

Затруднения связаны с тем, что литовские таможенники сегодня обновляют программное обеспечение. Поэтому до половины седьмого вечера в пунктах пропуска не будут работать информационные системы, из-за чего транспорт пропускать будут нерегулярно. Задержки ожидаются в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка" и "Привалка".



