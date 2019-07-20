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Белорусско-литовская граница снова собирает очереди

Затруднения связаны с тем, что литовские таможенники сегодня обновляют программное обеспечение. Поэтому до половины седьмого вечера в пунктах пропуска не будут работать информационные системы, из-за чего транспорт пропускать будут нерегулярно. Задержки ожидаются в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка" и "Привалка".

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