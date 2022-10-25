Белорусско-российские хирурги провели успешные операции "хрустальным" детям

Применение данных металлоконструкций (телескопических стержней) позволяет предохранять кость в течение долгого времени от деформации и в случае даже если перелом произойдет, то это будет перелом без смещения. От него не должно быть последствий никаких.

Дмитрий Буклаев, завотделением клиники артрогрипоза НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера (Россия)