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Белорусско-российские хирурги провели успешные операции "хрустальным" детям

Успешное сотрудничество по линии медицины. Показательные операции на коррекцию несовершенного остеогенеза провели белорусско-российские хирурги в РНПЦ травматологии и ортопедии. Подросткам поставили металлические конструкции. Они помогают удерживать суставы и делают кости менее уязвимыми. Операции прошли успешно, наблюдается положительная динамика. Девочка и мальчик будут ходить.

Для ребенка это, конечно, здорово. Потому что он опять сможет встать и опять ходить, он вернется к своей полноценной жизни. Качество жизни его значительно улучшится.
Алена Шемет, мама Артура с диагнозом "несовершенный остеогенез"
Применение данных металлоконструкций (телескопических стержней) позволяет предохранять кость в течение долгого времени от деформации и в случае даже если перелом произойдет, то это будет перелом без смещения. От него не должно быть последствий никаких.
Дмитрий Буклаев, завотделением клиники артрогрипоза НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера (Россия)
На базе РНПЦ травматологии и ортопедии будет создан кластер специально подготовленных, обученных детских ортопедов-хирургов, которые будут заниматься непосредственно хирургическим лечением детей с несовершенным остеогенезом.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

В Беларуси живут более 150 детей с болезнью "хрустального человека". Из них полсотни нуждаются в операции при помощи телескопического стержня. Поставлять конструкции планируют в 2023 году через госпредприятие "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник".

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