Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" стартуют 10 февраля

Через два дня стартует совместное белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022". Завершается первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. Вторым и станет учение. Оно пройдет с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах: Брестском, Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском и Осиповичском. Также планируется задействовать четыре аэродрома. За 10 тысяч километров переброшен российский комплекс С-400 "Триумф", зенитные комплексы "Панцирь-С" и современные российские истребители Су-35С. Все говорит о масштабности грядущих маневров, но число военнослужащих и боевой техники не превысят нормы, определенные Венскими договоренностями 2011 года.



Цель "Союзной решимости - 2022" - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. И сегодня стало известно, как на учениях будет организованна работа прессы.



Учения "Союзная решимость - 2022" будут освещать 150 журналистов и впервые блогеры и представители общественного мнения. Для прессы организовано три выезда непосредственно на полигоны, где они смогут наблюдать за ходом союзных маневров.