Белорусско-российские военные учения "Запад-2021" пройдут с 10-го по 16-е сентября

Об этом стало известно по итогам встречи президента Александра Лукашенко и министра обороны Виктора Хренина . Маневры, как и прежде, носят сугубо оборонительный характер. Сегодня это как никогда актуально - Польша и страны Балтии с каждым годом все больше обрастают военными подразделениями НАТО. И нашей стране необходимо быть готовой к любым вызовам. Так, по замыслу, "Запад-2021" пройдет сразу на территории Беларуси и России. Это позволит отработать тактику ведения боя в городах небольшими подразделениями.

2021-й - это еще и год новой "военной" пятилетки - нужно подвести итоги и наметить задачи на перспективу. Так, главная цель прежняя - оборона страны и порядок. А это состояние техники, военных городков, материальная обеспеченность необходимым. В белорусской армии занято примерно 65 тысяч человек. Треть из них - гражданский персонал. Более чем достаточно и военной техники - около 5 тысяч единиц. Кстати, по международному рейтингу Global Firepower, боеспособность отечественных вооруженных сил оценивается как высокая.