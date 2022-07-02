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Белорусско-российский проект "Поезд Памяти" прибыл в Гомельскую область
15 городов Беларуси и России, крупнейшие мемориальные комплексы и незабываемые эмоции от исторической правды. Патриотический проект "Поезд Памяти" сегодня встречали в Гомеле. Молодые патриоты ознакомились с наследием региона и посетили мемориал "Красный Берег".
Это трагическое место. Николай Скинтиян собрал памятные впечатления этого дня.
"Поезд Памяти" прибыл в Гомельскую область
От Бреста до Улан-Удэ. "Поезд Памяти" объединил более двухсот подростков из Беларуси и России. Сезон-2022 подходит к концу - предпоследний день патриотического марафона выпал на Гомельскую область. Позади почти две недели путешествия.
Каждый день новый город, круговорот знаний. Сложно это все не забыть, это надо держать в голове. На Западе буквально переписывают историю, а мы не должны этого сделать.
Главная точка маршрута - Красный Берег
Пересадка на автобусы - и всего пара часов в пути. Главное место сегодняшнего маршрута - мемориал в Красном Береге. О нем знает каждый белорус - история донорского концлагеря написана кровью сотен детей. Символом памяти и скорби стала масштабная скульптурная композиция в центре агрогородка.
Мемориал в Красном Береге был открыт в 2004 году. Один из его авторов - архитектор Леонид Левин - участвовал в создании Хатынского комплекса. Аналогов у мемориала нет во всем СНГ.
Вниманию гостей подробная экскурсия, интерактивные зоны и театрализованное представление. Знакомство с мемориалом не может оставить равнодушным: такое, признаются ребята, невозможно забыть.
Я намного больше стала понимать масштабы войны. Учебники никогда не передадут ту самую атмосферу. Я рада, что прониклась этим. Это всем будет очень полезно, я думаю.
География "Поезда Памяти" расширится
География "Поезда Памяти" будет расширяться. Также организаторы увеличат количество мест в следующем году. Идеями по улучшению проекта делятся и сами подростки - ни одно из них не останется без внимания.
Уже даже готовы некоторые презентационные программы. С ними встретимся, чтобы каждого выслушать, записать все идеи и по возможности их реализовать.
Впереди обратная дорога в Гомель. Для ребят это возможность передохнуть и осмыслить увиденное. Впечатления от Красного Берега переполняют. Первое, что хочется сделать, - рассказать о них друзьям и родным.
Финал путешествия - в Минске
Дворец Румянцевых и Паскевичей - визитная карточка города над Сожем. Здесь завершилось знакомство ребят с Гомельской областью. Финал путешествия завтра в Минске. В планах у молодых патриотов посетить Курган Славы и "Линию Сталина".
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