Белорусско-российский проект "Поезд Памяти" прибыл в Гомельскую область

15 городов Беларуси и России, крупнейшие мемориальные комплексы и незабываемые эмоции от исторической правды. Патриотический проект "Поезд Памяти" сегодня встречали в Гомеле. Молодые патриоты ознакомились с наследием региона и посетили мемориал "Красный Берег".

Это трагическое место. Николай Скинтиян собрал памятные впечатления этого дня.

"Поезд Памяти" прибыл в Гомельскую область

От Бреста до Улан-Удэ. "Поезд Памяти" объединил более двухсот подростков из Беларуси и России. Сезон-2022 подходит к концу - предпоследний день патриотического марафона выпал на Гомельскую область. Позади почти две недели путешествия.

Каждый день новый город, круговорот знаний. Сложно это все не забыть, это надо держать в голове. На Западе буквально переписывают историю, а мы не должны этого сделать. Константин Шульжик, участник проекта "Поезд Памяти"

Главная точка маршрута - Красный Берег

Пересадка на автобусы - и всего пара часов в пути. Главное место сегодняшнего маршрута - мемориал в Красном Береге. О нем знает каждый белорус - история донорского концлагеря написана кровью сотен детей. Символом памяти и скорби стала масштабная скульптурная композиция в центре агрогородка.

Мемориал в Красном Береге был открыт в 2004 году. Один из его авторов - архитектор Леонид Левин - участвовал в создании Хатынского комплекса. Аналогов у мемориала нет во всем СНГ.

Вниманию гостей подробная экскурсия, интерактивные зоны и театрализованное представление. Знакомство с мемориалом не может оставить равнодушным: такое, признаются ребята, невозможно забыть.

Я намного больше стала понимать масштабы войны. Учебники никогда не передадут ту самую атмосферу. Я рада, что прониклась этим. Это всем будет очень полезно, я думаю. Валерия Русских, участница проекта "Поезд Памяти"

География "Поезда Памяти" расширится

География "Поезда Памяти" будет расширяться. Также организаторы увеличат количество мест в следующем году. Идеями по улучшению проекта делятся и сами подростки - ни одно из них не останется без внимания.

Уже даже готовы некоторые презентационные программы. С ними встретимся, чтобы каждого выслушать, записать все идеи и по возможности их реализовать. Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Впереди обратная дорога в Гомель. Для ребят это возможность передохнуть и осмыслить увиденное. Впечатления от Красного Берега переполняют. Первое, что хочется сделать, - рассказать о них друзьям и родным.

Финал путешествия - в Минске