Белорусско-российскому университету - 60 лет

Юбилей одного из ведущих вузов страны. Белорусско-российскому университету - 60. Это альма-матер инженеров не только в сфере машиностроения, но и строительства, энергетики. Сегодня в могилевском вузе обучаются свыше 11 тысяч студентов из двадцати стран по трем десяткам специальностей. Благодаря созданному инжиниринговому центру удалось реализовать с ведущими компаниями Беларуси и России проекты в области металлургии и транспорта. Инновационные технологии в образовании и подготовка специалистов высокого уровня для реального сектора экономики - сегодня главный приоритет.



Востребованными направлениями стали робототехника и мехатроника. А со следующего года вуз начнет набор на новую специальность - "нефтегазовое дело".