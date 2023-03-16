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Белорусско-украинская граница будет оснащаться самыми современными средствами охраны
Белорусско-украинская граница будет оснащаться самыми современными средствами охраны и необходимой транспортной инфраструктурой. Об этом во время рабочей встречи договорились представители Госпогранкомитета с сотрудниками Минлесхоза.
Большая часть рубежей с Украиной проходит по труднопроходимой и заболоченной местности. Из-за сложных ландшафтных условий невозможно обустраивать классические рубежи охраны с контрольно-следовой полосой и инженерными заграждениями. Поэтому наиболее оптимальное решение - оснащение участков современными техническими средствами.
В будущем для более эффективной реализации совместных проектов территориальные органы пограничной службы и лесхозы проведут практические мероприятия в своих регионах.
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