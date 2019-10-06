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Белорусско-украинский диалог в рубрике "Объективно"

Форум регионов Беларуси и Украины стал одним из самых ярких событий недели. В объективы фото- и видеокамер попали кадры, которые уже можно назвать историческими. Мы выбрали только самые интересные! Итак, еще раз посмотрим на белорусско-украинский диалог в нашей рубрике "Объективно".

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