Белорусско-украинский диалог в рубрике "Объективно"

Форум регионов Беларуси и Украины стал одним из самых ярких событий недели. В объективы фото- и видеокамер попали кадры, которые уже можно назвать историческими. Мы выбрали только самые интересные! Итак, еще раз посмотрим на белорусско-украинский диалог в нашей рубрике "Объективно".