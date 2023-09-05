3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум продолжает работу, какие уже есть договоренности
Сегодня на форуме продолжается работа по секциям, уже есть договоренности. Беларусь и Узбекистан укрепят сотрудничество в сфере подготовки кадров - подписан соответствующий меморандум между университетами. О развитии медицины и фармпромышленности говорят в центре трансфузиологии 6-й Минской клинической больницы. Сделано немало, стороны успешно реализуют дорожную карту, а что касается подготовки кадров, то в медуниверситетах Беларуси обучаются 13 граждан Узбекистана, а с прошлого года в РНПЦ "Мать и дитя" проводится обучение врачей-неонатологов. В области фармацевтики в 2022 году экспорт в Узбекистан составил полтора миллиона долларов, а в январе-мае 2023-го сумма превысила прошлогоднюю.
Большой интерес друг другу. На каком-то этапе мы разошлись по своим национальным квартирам, сейчас время собираться. Беларусь накопила свой уникальный опыт, в том числе по онкозаболеваниям. В том числе большие успехи достигнуты по лечению рака у детей. Уникальные наработки и у наших друзей в Узбекистане. В кулуарах акценты соответствующие были сделаны, то есть в области кардиологической помощи и высокотехнологической помощи, мы где-то идем параллельными курсами.
На сегодняшний день действительно обучается несколько студентов из Узбекистана, но расширение границ посредством подписания соглашения позволяет нам расширить и научное сотрудничество, и многопрофильное обучение не только студентов в качестве базового медицинского образования, но и подготовку в аспирантуре, и подготовку в магистратуре, то, что дает диплом качественно иного уровня, который признается во всех странах, в том числе и в странах Европы, и странах Азии.
Участники ознакомились с организацией работы Городского центра трансфузиологии, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Также на днях состоится пленарное заседание, где стороны подпишут ряд меморандумов о сотрудничестве.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе