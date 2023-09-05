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Белорусско-узбекский женский бизнес-форум продолжает работу, какие уже есть договоренности

Сегодня на форуме продолжается работа по секциям, уже есть договоренности. Беларусь и Узбекистан укрепят сотрудничество в сфере подготовки кадров - подписан соответствующий меморандум между университетами. О развитии медицины и фармпромышленности говорят в центре трансфузиологии 6-й Минской клинической больницы. Сделано немало, стороны успешно реализуют дорожную карту, а что касается подготовки кадров, то в медуниверситетах Беларуси обучаются 13 граждан Узбекистана, а с прошлого года в РНПЦ "Мать и дитя" проводится обучение врачей-неонатологов. В области фармацевтики в 2022 году экспорт в Узбекистан составил полтора миллиона долларов, а в январе-мае 2023-го сумма превысила прошлогоднюю.

Большой интерес друг другу. На каком-то этапе мы разошлись по своим национальным квартирам, сейчас время собираться. Беларусь накопила свой уникальный опыт, в том числе по онкозаболеваниям. В том числе большие успехи достигнуты по лечению рака у детей. Уникальные наработки и у наших друзей в Узбекистане. В кулуарах акценты соответствующие были сделаны, то есть в области кардиологической помощи и высокотехнологической помощи, мы где-то идем параллельными курсами.
Валерий Бельский, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси
На сегодняшний день действительно обучается несколько студентов из Узбекистана, но расширение границ посредством подписания соглашения позволяет нам расширить и научное сотрудничество, и многопрофильное обучение не только студентов в качестве базового медицинского образования, но и подготовку в аспирантуре, и подготовку в магистратуре, то, что дает диплом качественно иного уровня, который признается во всех странах, в том числе и в странах Европы, и странах Азии.
Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета

Участники ознакомились с организацией работы Городского центра трансфузиологии, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Также на днях состоится пленарное заседание, где стороны подпишут ряд меморандумов о сотрудничестве.

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