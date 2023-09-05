Белорусско-узбекский женский бизнес-форум продолжает работу, какие уже есть договоренности

На сегодняшний день действительно обучается несколько студентов из Узбекистана, но расширение границ посредством подписания соглашения позволяет нам расширить и научное сотрудничество, и многопрофильное обучение не только студентов в качестве базового медицинского образования, но и подготовку в аспирантуре, и подготовку в магистратуре, то, что дает диплом качественно иного уровня, который признается во всех странах, в том числе и в странах Европы, и странах Азии.

Алексей Чуканов, ректор Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета