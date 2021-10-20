Белорусско-венесуэльский выставочный проект открылся в Национальной библиотеке

История и культура, древние мифы и представления венесуэльского народа и взгляд на будущее всего Южно-Американского континента представил известный белорусский художник Александр Родин. В Национальной библиотеке Беларуси открылась его авторская выставка. В экспозиции десятки работ, в которых художник через язык аллегорий рассуждает о самобытной жизни далекой страны. В центре портрет легендарного Уго Чавеса, которого сам художник никогда не видел лично, но харизмой и масштабом личности был творчески увлечен.