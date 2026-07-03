"Белорусское чудо": Человек - главная ценность государства

Идеальная модель социально ориентированного государства - это когда человеку комфортно жить, растить детей и работать. В этом совершенстве нет пределов и граней, поэтому Беларусь каждый год добавляет к ценностям.

Человек остается главной ценностью государства

Человек - главная ценность государства. Это единственно верный социальный курс, которому Беларусь следует с начала обретения независимости и который неизменно откликается у граждан и вызывает уважение и восхищение у тех, кто бывает у нас в гостях. Хорошо, когда мы не болеем и не нуждаемся в поддержке. Что важно - наибольшую отзывчивость социальной политики получаем как раз тогда, когда уязвимы.

За три десятилетия в Беларуси сформировалась система государственной помощи, которая сегодня функционирует как часы. На сегодняшний день страна занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных государств для материнства и неизменно поддерживает тренд на многодетность.

Уже более 10 лет семьи, в которых рождается третий или последующий ребенок, получают от государства бонус в виде 10 тыс. долларов в эквиваленте. С 2025 года эта сумма выросла примерно на 6 %.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы можем четко понимать, что женщина, уходящая в декретный отпуск по уходу за ребенком, гарантированно получает три года оплачиваемого декретного отпуска, чем не может похвастаться, наверное, ни одна другая страна на земном шаре. А у нас государством гарантированно сохраняется на весь период нахождения в декретном отпуске ее прежнее место работы, это очень серьезный социальный пакет. Очень много людей хотят приехать в Беларусь для того, чтобы потом, возможно, связать свою дальнейшую жизнь с проживанием в нашей стране. Мы, конечно, должны этим гордиться, потому что это белорусское чудо на сегодняшний момент доступно только нам. И очень многие страны, к сожалению, пытаются это чудо украсть, разбить, испортить. И мы все должны четко понимать, что только от нас зависит то будущее, которое гарантировано нашим государством сегодня".

Всего в Беларуси действует 11 видов государственных пособий

Социальная защита семьи обеспечивается через предоставление широкого комплекса мероприятий и программ адресного действия, гарантий в сфере труда, пенсионного обеспечения, жилищно-кредитных отношений и в других сферах.

Образование на всех этапах для белорусов бесплатно, так же, как и медицина.

У белорусских женщин большое преимущество перед другими - они не просто ведут беременность и рожают бесплатно, государство взяло на себя немалые расходы по проведению ЭКО. В марте 2026 года глава государства подписал указ, который расширил программу господдержки: вместо одной бесплатной попытки предусмотрены две.

Елена Гошкевич, замдиректора РНПЦ "Мать и дитя": "Эффективность конкретно бюджетного ЭКО очень высокая. На самом деле она даже выше, чем мировые показатели. Она чуть больше 40 %. И связано это с тем, что очень четкий отбор идет именно для бюджетного ЭКО. Совершенно четкие возрастные рамки, определенные показатели, которые изначально говорят об эффективности ЭКО, и все это регламентировано. Именно поэтому мы имеем очень хорошие цифры по нашей стране конкретно в рамках бюджетного ЭКО. За все время существования бюджетного ЭКО в стране родилось уже около 2,5 тыс. детей".

Качество, доступность и безопасность - главные критерии белорусского здравоохранения

Наши технологии позволяют проводить операции удаленно за несколько тысяч километров. В помощь ИИ и IT-технологии. За последние годы сделан заметный шаг вперед в развитии высокотехнологичной медицинской помощи.

А тем временем подходим к двум десяткам лет с того момента, как белорусские хирурги выполнили первые трансплантации важнейших жизненных органов человека.

По количеству трансплантаций 2025 год был самым успешным - проведена 531 такая операция. Это абсолютный рекорд.

Устойчивый социальный курс - визитная карточка и национальный бренд Беларуси, который на протяжении более трех десятков лет позволяет хранить уникальность, следуя национальным интересам.