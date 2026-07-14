Белорусское радио опровергло фейк о "пропавших" католических богослужениях

Радиостанция "Первый национальный канал Белорусского радио" выступила с официальным заявлением в связи с распространением заведомо ложной информации в экстремистских ресурсах о том, якобы из эфира Первого национального канала "пропали прямые трансляции католических богослужений".

"Данная информация не соответствует действительности и является умышленно сфабрикованной провокацией, направленной на раскол общества через лживые обвинения. "Программа "Каталіцкая пропаведзь" выходит в режиме прямой радиотрансляции из Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии еженедельно, по воскресеньям, в 8:15", - говорится в заявлении.

Очевидно, что авторы вброса не имеют реальной возможности слушать эфир на территории Беларуси и опираются лишь на мета-данные сайта, где трансляция обозначена техническим термином "тематическая рубрика".

В эфире Первого национального канала воскресные католические богослужения сохраняются с целью поддержки верующих, которые по разным причинам не могут лично посетить храм.

"Воскресные католические богослужения в национальном государственном радиоэфире предназначены, прежде всего, для аудитории слушателей, в силу различных обстоятельств не имеющих возможность посещать храмы. Многочисленные отклики с благодарностью руководству страны за такую возможность являются лучшим ответом на провокацию", - констатируют на радиостанции.

Для тех, кто сомневается в информации о недавних трансляциях, на сайте радио опубликованы записи эфиров, упомянутых в фейковых сообщениях. С записью эфиров 5, 12 июля и 28 июня 2026 года можно ознакомиться в аудиоприложении на сайте radio1.by.

Первый национальный канал Белорусского радио доступен по всей стране:

в FM-диапазоне;

онлайн на сайте radio1.by;

в пакете цифрового эфирного телевидения (мультиплекс-1);

в Национальном радиоплеере radioplayer.by.

Не поддавайтесь на провокации информационных мошенников и пользуйтесь только проверенными источниками!