20 лет в прямом эфире и в диалоге со зрителем. "Белорусское времечко" отмечает юбилей. Впервые программа вышла на экраны в ноябре 2006-го. С тех пор ее главный принцип остается неизменным - не просто рассказывать о проблемах, а помогать их решать.

Анатолий Вечер, ведущий программы "Белорусское времечко":

"Это проект, который реально помогает людям. И его действительно боятся. Я ведь по долгу службы много езжу по командировкам и знаю, как его опасаются недобросовестные чиновники и как на него уповают обычные люди. У меня даже был случай: подходят и говорят - ну что вы там песенки какие-то снимаете? Вот "Времечко" - приехали, сняли сюжет, и все, вопрос решен, нам помогли".

Константин Юманов, ведущий программы "Белорусское времечко":

"Безусловно, все проходит через сердце, потому что это живые человеческие эмоции, от которых невозможно отстраниться или отделить себя. Понятное дело, что мы все это проживаем и переживаем, и эти же чувства выходят на экран. Отчасти в этом и кроется секрет программы, ее народности: люди видят в ней свои эмоции - как отражение в зеркале".

В прямом эфире - не только личные истории, но и ответы специалистов. Юридические консультации - одна из узнаваемых составляющих программы. Сложные ситуации здесь разбирают на конкретных примерах, а зрители могут напрямую задать свой вопрос.