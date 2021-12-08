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Белорусское гражданство - новая жизнь для семьи Бугай и еще 446 украинцев
Наши народы связаны одной историей. Нас сближают культурные и просто человеческие связи, которые отличают сострадание, участие и взаимоподдержка. И особенно это касается тех, кто попал в непростые жизненные обстоятельства. Так, более 1 200 человек, кто приехал к нам из Украины, уже получили белорусский паспорт. И это только за последние три месяца. Глава государства накануне подписал указ о предоставлении белорусского гражданства, в списки попали еще 448 граждан Украины. Это люди, которые хорошо знают, что такое война. Она пришла в их дом молниеносно и также стремительно все разрушила. Сегодня у этих людей есть крыша над головой, работа и главное - будущее. А теперь еще мы можем им сказать: "Вітаем, беларусы!" О важном шаге в жизни сотен людей расскажет Алексей Волков.
В 2014 году семья Бугай бежала из Луганской области от войны с одной мыслью - как выжить. Судьба Алене и Ивану улыбнулась как роса на солнце. В агрогородке Мазолово они нашли свою "сторонку". Кстати, новость о получении гражданства узнали от нашей съемочной группы - отсюда и такие эмоции.
Рвение, упорство и труд искренний - свое доказали. Оба супруга работают на предприятии "Мазоловогаз", строят коттедж и свое будущее. Уже в Беларуси родился и третий ребенок. Песнь звонкая о получении гражданства разнесется по агрогородку, уверена семья, быстро. Ведь они здесь родные, свои.
Иван и Алена Бугай, а вместе с ними еще 446 украинцев, получили вместо зеленой книжки - вида на жительство - синий паспорт - указом Президента номер 480 подписан накануне. До этого был аналогичный документ на 248 человек. Словом, Александр Лукашенко твердо держит слово, которое дал во время "Большого разговора".
С момента "Большого разговора" более 1 200 украинцев получили белорусский паспорт - вынужденные переселенцы об этом просили неоднократно.
Новые белорусы
Наверняка работа в этом направлении продолжится, ведь в Беларусь приехало примерно 150 тысяч украинцев с начала войны на Донбассе и политических сотрясений в Киеве.
И не нужно считать расстояния от Сана до Дона, чтобы понять - люди рады снова быть хозяевами своей судьбы. Белорусская сторона своих братьев в беде не оставит. Только с августа в МВД рассмотрели 4 тысячи заявок на получение заветной книжки.
В МВД рассмотрели 4 тыс. заявок на гражданство
А почему Беларусь, спросите вы? Уровень социальных стандартов, экономическая политика, но главное - предсказуемость событий. Никто не придет и начнет делить по языку или религии. Никто не будет вешать политические ярлыки и вбивать в базу "миротворец", просто потому, что ты не согласен с майданом. Украинцев встретили как родных по зову сердца. И они на него откликнулись желанием сказать: "Я - беларус, я ганаруся, што маю гэтае імя".
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