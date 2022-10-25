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Белорусское гражданство получили 355 человек из 26 стран
Соответствующий указ № 378 подписал глава государства Александр Лукашенко.
Среди тех, кто получил гражданство Беларуси, выходцы из 26 стран: Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и других.
Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах.
Одновременно главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений о приеме в гражданство. Подобные решения принимаются в отношении лиц, длительное время нигде не работавших, неоднократно нарушавших законы Беларуси.
За период выполнения поручения главы государства, данного в ходе "Большого разговора с Президентом", гражданами Беларуси стали 6 758 человек. Из них главой государства приняты в гражданство 3 385 иностранных граждан и 3 373 человека приобрели гражданство в регистрационном порядке.
Заявления о предоставлении белорусского гражданства продолжают поступать.
Фото: Минск-новости
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