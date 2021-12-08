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Белорусское гражданство получили более 1 200 украинцев
Накануне глава государства подписал указ о предоставлении белорусского гражданства, в списки попали 448 граждан Украины. Речь о людях, которые обратились после поручений Президента.
А они были даны во время "Большого разговора" этим летом. Вопрос был поднят журналистами Белтелерадиокомпании. Просьбы на эту тему звучали в разных регионах, где снимали репортажи о переселенцах. Ранее Александр Лукашенко уже подписал аналогичный указ, по которому в гражданство Беларуси приняты 248 украинцев.
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