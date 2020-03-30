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Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201

Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201. В течение недели она будет работать в тестовом режиме с 9:00 до 18:00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными.

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