Одинокие пожилые люди, оказавшиеся в вынужденной изоляции, теперь могут получить поддержку и по телефону. Белорусское общество Красного Креста запускает линию 201. В течение недели она будет работать в тестовом режиме с 9:00 до 18:00. Планируется, что за это время звонки со всех мобильных операторов станут бесплатными.