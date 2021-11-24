Белорусское общество "Знание" дало старт проекту "В режиме правды"

Развеять фейки и негативные стереотипы, которые раздувают вокруг Беларуси, призван новый проект "В режиме правды". Это инициатива белорусского общества «Знание». Она объединила профессиональных экспертов, политиков, публицистов и общественных деятелей. Подключились к разработке концепции в том числе и члены Конституционной комиссии.

Подробности у Юлии Рубцовой.



Беларусь больше года живет в условиях информационного противостояния. И сегодня фейков и вбросов меньше не становится. Из последнего - на Западе придумали, якобы Беларусь насильно удерживает беженцев на границе. Можно было бы отмахнуться, но результат таких вбросов уж слишком разрушителен. Отвечать зарубежным оппонентам белорусы будут исключительно фактами - это, пожалуй, одна из особенностей нового проекта белорусского общества "Знание"



Символично, презентация проекта проходит в знаковый день - годовщину исторического референдума, 25 лет назад определившего курс развития нашей страны. Сегодня суверенная и независимая, она словно кость в горле для западных оппонентов. Иначе откуда давление и прессинг? Подливают масло в огонь инфовбросы. Надо сказать - особой фантазией западные политики не отличаются.











Давно заигрались - все одно и то же - санкции эти надуманные, весь мир уже смеется, и то же самое с мигрантами. Ни одна международная организация не сделала вывод о вине Беларуси, наоборот, говорят, что виновата Польша, а они обсуждают введение следующего пакета санкций в отношении Беларуси. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Безосновательное экономическое давление - это тоже отчасти работа фейков. Белорусы сегодня это знают, в том числе благодаря диалоговым площадкам, которые почти год были доступны и для регионов. Тем, кто запутался, готовы показать картину сегодняшнего дня. А она пока не дает поводов расслабляться.









Против нас работает огромная маcса из десятков, если не сотен, СМИ, блогеров, каналов донесения информации. Масса имеет значение, повторяя глупость 100, 200 раз, в конечном итоге можно посеять в отдельных головах уверенность в том, что это правда, вот эти примитивные методы они используют. Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





К проекту "В режиме правды" подключаются представители научного сообщества, политики, публицисты, общественные деятели. И что немаловажно - члены Конституционной комиссии. Ведь Беларусь на пороге общественного обсуждения проекта главного закона страны.