Белорусское радио отмечает 98 лет в эфире

Белорусскому радио сегодня исполнилось 98 лет. Данные медиаизмерителя за три квартала этого года говорят! Слушателями являются более чем 2/3 населения нашей страны. Это доказывает, что СМИ по-прежнему остаются востребованными. О развитии радиовещания говорили сегодня во время тематического круглого стола. Чтобы быть ближе к своему слушателю и отвечать таким критериям, как удобство и оперативность, радио обращается к новым медиа. Еще одним шагом в этом направлении стал успешный запуск Белорусского национального радиоплейера, который объединяет сегодня 40 станций.