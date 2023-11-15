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Белорусское радио отмечает 98 лет в эфире
Белорусскому радио сегодня исполнилось 98 лет. Данные медиаизмерителя за три квартала этого года говорят! Слушателями являются более чем 2/3 населения нашей страны. Это доказывает, что СМИ по-прежнему остаются востребованными. О развитии радиовещания говорили сегодня во время тематического круглого стола. Чтобы быть ближе к своему слушателю и отвечать таким критериям, как удобство и оперативность, радио обращается к новым медиа. Еще одним шагом в этом направлении стал успешный запуск Белорусского национального радиоплейера, который объединяет сегодня 40 станций.
Запустив этот единый национальный радиоплейер, мы фактически сформировали удобство в потреблении радийной информации, радийной музыки. Мы говорим - не надо останавливаться в этом плане, все новые инструменты дают дополнительные возможности.
На сегодняшний момент практически все платформы, которые существуют в мире и которые представлены в нашей стране, используются радиостанциями для продвижения своего контента, для организации взаимодействия с аудиторией и продвижения своих интересов и завоевания новых слушателей.
Что касается Белтелерадиокомпании, то сегодня это 12 радиостанций: 4 республиканские, 7 региональных и 1 международная.
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