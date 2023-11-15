3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусское радио отмечает день рождения. Познакомим с афишей праздничного радиоэфира
98 лет на волне! Сегодня Белорусское радио отмечает день рождения. В честь даты слушателей ждет эфирная акция "Неделя Белорусского радио". Без малого вековая история структурного подразделения Белателерадиокомпании стартовала 15 ноября звучным приветствием: "Увага! Гаворыць Мінск!" Сегодня на страже информационного, развлекательного и образовательного контента сразу 12 радиостанций. Республиканские: Первый национальный канал, "Культура", "Столица", "Радиус FM". Звучит в международном эфире "Радио "Беларусь". В арсенале и 7 региональных станций. К большой дате каждая приглашает свою аудиторию в мир тематических проектов, розыгрышей и диалогов с ведущими тембрами.
Сегодня на Первом национальном канале "Эфірны летапіс". Виртуальное погружение в фонды Красной, 4. В "Сямейнай праграме" радийные сценарии от студентов БГУ. Тематическая викторина задаст ритм в проекте "Настрой!" Финальный аккорд за поздравительной программой "Вітаем, віншуем, жадаем!"
А "Культура" ждет на литературно-художественные "Дыялогі пра культуру". "Канцэртная зала" перенесет меломанов в декорации Международного музыкального фестиваля "Золотой шлягер - 2023".
Не скупится на подарки в день рождения национального вещания и "Радиус FM". Брендированные колонки разыграют для отличников шоу "Теория большого утра", викторина и в вечернем прайм-тайм. Мультимедийную аналитику ждем в "Шоу с толком".
В "Сталічном" эфире радийная кухня в рубрике "Аднойчы ў гісторыі". Авторская "Лінія лёсу" с реверансом к диктору Илье Курган. С чего начиналось радио, расскажут в спецвыпуске "Ну і дзянёк".
Радиомарафон на девяти языках вещания поддержит "Беларусь". В эфире исторические рубрики и слова от зарубежных слушателей. А регионы поздравят все области страны.
Выйдут и за рамки радиостудии. Сегодня в Доме прессы соберутся за круглым столом. А коллективы Белтелерадиокомпании будут музицировать в концертном зале "Верхний город" в четверг в 19:00. 16 ноября - авторский вечер дирижера заслуженного коллектива Академического хора Белтелерадиокомпании Андрея Саврицкого.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов