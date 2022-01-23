Белорусское здравоохранение нарастило экспорт медуслуг в 2021 году на 20 %

Белорусскому здравоохранению по итогам года удалось нарастить экспорт медицинских услуг, несмотря на две волны COVID-19. Об этом журналистам рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Главную роль сыграла политика открытости нашего государства. К нам лечиться приезжали не только из стран СНГ, в полтора раза нарастили объемы медицинских услуг для Германии и Италии.



Наиболее востребованные направления - кардиохирургия, онкология, стоматология. Кроме этого, в минувшем году лечили иностранцев и с постковидным синдромом (это болезни, связанные с психическим здоровьем). Свой вклад внесла и прививочная кампания - в Беларуси вакцинировались около 2,5 тысячи иностранцев.