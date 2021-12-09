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Белорусскому государственному музею народной архитектуры и быта - 45

Мини-Беларусь в памятниках деревянного зодчества и стародавних предметах. Государственный музей народной архитектуры и быта отмечает юбилей - 45. Комплекс, размещенный под открытым небом на 150 гектарах земли, сохраняет и демонстрирует около 40 зданий разного типа - древние белорусские церкви, жилые крестьянские и городские дома. Учреждение представляет и 32 коллекции аутентичных предметов, которыми в разные времена владели и пользовались белорусы. Музей в Строчицах - самое знаменитое в Беларуси место, где возрождают обряды и следят за событиями народного календаря.

К юбилейной дате музей подготовил новую выставку. "Квартира-мастерская минского портного" - это около сотни экспонатов, рассказывающих о быте и мастерстве еврейских ремесленников XIX столетия, которые занимались пошивом одежды.

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