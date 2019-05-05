Белорусскому Интернету исполняется 25 лет

".by". Вот уже 25 лет как Беларусь получила право на эту доменную зону. Байнет прошел путь от пары сайтов в 1994 году до 145 тысяч доменных имен в зонах ".by" и ".бел" в 2019 году. Это больше доменов на тысячу жителей, чем в Китае. Кстати, все чаще в белорусском Интернете появляются сайты иностранных компаний. Интересный факт - новый домен ".by" регистрируется каждые 15 минут. Байнет остается самым популярным у белорусов. Например, в прошлом году в домене ".by" были зарегистрированы 26 700 адресов, в ".бел" - 3 200, а в ".com" - всего около 1 500.