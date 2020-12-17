Белорусскому кинематографу сегодня исполняется 96 лет

Первой лентой национального производства стала экранизация повести Чарота "Лесная быль". А основоположники белорусской синема - ее авторы Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин. Сегодня же фонд национальной киностудии "Беларусьфильм" насчитывает свыше 650 художественных, тысячи документальных и сотни анимационных лент. Зрителей "Беларусь 3" сегодня ждут тематические показы. В эфире - "Глубокое течение", а также встреча с режиссером фильма Маргаритой Касымовой, комедия "Украсть Бельмондо" и премьера документального фильма "Сонеты памяти" Сергея Катьера.