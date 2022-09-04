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Белорусскому народу нужно сплотиться, нельзя повторить то, что происходило в период Великой Отечественной войны, - мнение студента о происходящем в Украине
Ребята (слушатели открытого урока) для некоторых стали настоящим открытием! Это же надо, удивлялись комментаторы в интернете, есть школьники, которые хорошо знают историю, говорят на белорусском, интересуются политикой…
Или наоборот, совсем не читают новости. При этом мы ведь понимаем, что в своей области они могут быть настоящими профессионалами. Иначе как поступить, например, в ведущий вуз страны?
Словом, из аудитории во Дворце Независимости получился настоящий срез белорусской молодежи. Чем живут и что запомнилось им из открытого урока? А также кто и у кого искал того самого "спасения"?
Студент БГУ Станислав Краско рассказал, что несмотря на волнение, были и радость, и гордость за то, что присутствуешь на таком важном мероприятии. За то, что можешь задать вопрос главе государства.
Во время открытого урока для него, как для политолога, освещались очень актуальные темы. Например, тема об исторической памяти. Ведь сейчас ведется гибридная война, и в связи с этим политики используют историю как инструмент мягкой силы.
А насчет заданного им вопроса на открытом уроке касательно Украины, то Станислав ответил так: "На территории Украины происходят такие процессы, которые в том числе могли угрожать и нам. В этот момент белорусскому народу следует сплотиться, посмотреть, что там происходит, посмотреть на весь этот ужас. И понять, что нам нельзя повторить то, что происходило в период Великой Отечественной войны".
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