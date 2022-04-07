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Белорусскому объединению ветеранов - 35

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, увековечивание имен погибших, поддержка ветеранов и их семей. Эти направления в работе Белорусского общественного объединения ветеранов в Год исторической памяти обретают особый смысл - это подчеркнули во время Президиума Республиканского совета, посвященного 35-летию организации. По случаю юбилея накануне награды вручили всем ветеранам, кто и сегодня активно участвует в жизни страны.

Самая главная и основная для нас задача - это поддерживать политику государства, участвовать в мероприятиях, которые будут направлены на стабильность и безопасность нашей страны.
Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов
Они со своими контрагентами из различных государств СНГ, в частности РФ, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, активно очень общаются и разрабатывают документы, которые направлены на улучшение условий жизни ветеранов, ветеранов Афганской войны, членов их семей.
Алим Джаксыбеков, замдиректора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ

Белорусское общество ветеранов входит в международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов независимых государств". Сотрудничают в том числе по вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения международных конфликтов и войн.

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