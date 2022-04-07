Белорусскому объединению ветеранов - 35

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, увековечивание имен погибших, поддержка ветеранов и их семей. Эти направления в работе Белорусского общественного объединения ветеранов в Год исторической памяти обретают особый смысл - это подчеркнули во время Президиума Республиканского совета, посвященного 35-летию организации. По случаю юбилея накануне награды вручили всем ветеранам, кто и сегодня активно участвует в жизни страны.