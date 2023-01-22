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Белорусскому паралимпийцу Алексею Талаю исполнилось 40 лет
Прославленному белорусскому паралимпийцу Алексею Талаю сегодня исполнилось 40 лет. Юбиляра поздравил глава государства Александр Лукашенко. Алексей Талай занимается благотворительностью и помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Во многих странах мира его знают как мотивационного спикера. 6 лет назад Алексей попал в спорт, в плавание и с того времени завоевал немало наград и установил мировые рекорды на международных турнирах различного уровня. Для многих из нас Алексей Талай - это яркий пример мужества, силы духа и бесконечной любви к своей Родине.
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