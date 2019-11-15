Белорусскому радио - 94!

Главная культурная FМ-волна Белтелерадиокомпании обновляет эфир. Канал "Культура" будет транслировать слушателям еще больше живых концертов прямо из большой студии Дома радио на Красной, 4. Большую часть музыки услышат от симфонического оркестра медиахолдинга, позже записи передадут в обменный фонд Европейского Вещательного Союза. В сетке новых проектов - премьерные радиоспектакли. Акцент - на литературное вещание.

Сегодня ведущиеканала "Культура" проведут встречу со слушателями в Музее истории белорусской литературы. Место станет традиционным. Там любители радиостанции подробнее узнают о новинках сезона и услышат музыкальные хроники из фонда. Не забудут и о важной дате для белорусского радио. Ровно 94 года назад, 15 ноября, белорусы впервые услышали из радиоприемников "Гаворыць Мінск!".