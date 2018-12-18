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Белорусскому союзу журналистов - 60
Когда новости - твоя профессия. Белорусскому союзу журналистов - 60. За эти годы общественное объединение стало одним из самых авторитетных в стране и за рубежом. С юбилеем Белорусский союз журналистов поздравил Президент Александр Лукашенко. Кстати, сегодня многие из корреспондентов этот праздник встретили в Минске в Доме прессы. Там прошла церемония присвоения почетных званий и прием новичков в ряды союза.
Сейчас в Белорусском союзе журналистов более двух тысяч человек.
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