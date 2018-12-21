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Белорусскому телеграфному агентству -100 лет
История длиной в 100 лет - целая эпоха. Аббревиатура БелТА стала брендом информационного пространства нашей страны. Сегодня это не только интернет-портал, но и периодические печатные издания: газета "7 дней", журналы "Экономика Беларуси" и "Беларуская думка". Журналисты сопровождают сайты, а также работают с Постоянным комитетом Союзного государства - оперативную и достоверную информацию с белорусских медиаполей рассылают на 320 адресов в России. Информационный ресурс создают около 200 сотрудников, включая технический персонал. И все же костяк команды БелТА составляют пишущие журналисты и фото- и видеокорреспонденты. Чем живут сегодня те, для кого новости - образ жизни?
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