Белорусскому телеграфному агентству исполняется 104 года

Сегодня исполняется 104 года со дня основания Белорусского телеграфного агентства, об этом сообщается на сайте БелТА.

БелТА известна на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире.

23 декабря 1918 года в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК. На протяжении последующих лет отделение несколько раз меняло названия, и 7 марта 1931 года постановлением Совета народных комиссаров БССР получило современное - Белорусское телеграфное агентство (БелТА). Агентство обладало статусом хозрасчетной организации, подчинялось правительству БССР и имело право отправлять собственных корреспондентов за границу.

С середины 1939 года в составе БЕЛТА открыта редакция фотохроники и фотогазеты. На сегодняшний день фотоархив БелТА содержит около 700 тыс. снимков.

"БелТА" выпускает газету"7 дней", журналы"Беларуская думка"и"Экономика Беларуси", "Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь".

В декабре 2010 года начал работу пресс-центр БелТА. В настоящее время это одна из ведущих пресс-площадок Беларуси.

Для продвижения своего информационного продукта БелТА широко использует канал на YouTube. За последний год количество подписчиков выросло до более 900 тыс. Канал вышел в лидеры по вовлеченности среди государственных СМИ и возглавляет рейтинг самых смотрибельных каналов страны.

Ежедневно освещая события, агентство создает летопись своей страны, вписывает в историю достижения ее граждан. В новом году в планах агентства выпустить множество важных новостей, создать новые проекты, используя передовые технологии и форматы.