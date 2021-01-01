ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусскому телевидению - 65!

Первый день нового, 2021-го, года совпал с юбилейной датой Белтелерадиокомпании. Белорусскому телевидению сегодня 65. 1 января 1956 года первый диктор Тамара Бастун поприветствовала публику через телекамеру. Дело происходило в крохотной минской студии, увешанной коврами для звукоизоляции, а сотрудники перемещались по павильону в войлочных тапочках.

Тысячи телепередач и столько же людей работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус и в формате высокого разрешения.

Обновляется техническая база медиахолдинга. В новый телесезон с 1 января шагнул и телеканал "Беларусь 5" - отныне новости на пятой кнопке выходят из новой студии. Кроме того, обновился и штат комментаторов. Штат Белтелерадиокомпании сегодня исчисляется тысячами сотрудников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все