Белорусскому телевидению - 65!

Первый день нового, 2021-го, года совпал с юбилейной датой Белтелерадиокомпании. Белорусскому телевидению сегодня 65. 1 января 1956 года первый диктор Тамара Бастун поприветствовала публику через телекамеру. Дело происходило в крохотной минской студии, увешанной коврами для звукоизоляции, а сотрудники перемещались по павильону в войлочных тапочках.



Тысячи телепередач и столько же людей работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус и в формате высокого разрешения.

