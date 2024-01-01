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Белорусскому телевидению исполнилось 68 лет

И еще одна приятна праздничная новость. 68 лет сегодня исполнилось Белорусскому телевидению. 1 января 1956 года к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Неслучайно именно на первый день нового года пришлась и новая эра телевидения.

Тысячи телепередач и столько же людей (за это время) работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь: от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус. Все они выходят в формате высокого разрешения. В эфирной сетке есть и проекты в жанре реалити. Наша компания дала шанс заявить о себе талантам из народа. "Фактор.by" стало самым популярным музыкальным шоу и еженедельным лидером вечернего прайм-тайма на "Беларусь 1".

Только этот проект в прямых эфирах собирал около миллиона телезрителей белорусских у экрана. Я уже не говорю про просмотры в интернете - это большая цифра. Если в среднем доля телеканала "Беларусь 1" составляет 7-9 %, то 24-25 % собирал прямой эфир "Фактор.by". Рывок большой сделан и мы над этим работаем каждый день, потому что телевидение - это технологии. Кроме творчества, это технологии. Всегда приятно видеть хорошую картинку.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании

Спортивный контент, который создает Белтелерадиокомпания, всегда в тренде. Продолжим традицию вместе с "Беларусь 5". Эксклюзивные трансляции, оперативные результаты - все это можно найти еще и на сайте Sport5.by. В новом году не пропустите и новый сезон шоу "Фактор.by 60+". Смотрите свое белорусское телевидение.

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