Белорусскому телевидению исполнилось 68 лет

Только этот проект в прямых эфирах собирал около миллиона телезрителей белорусских у экрана. Я уже не говорю про просмотры в интернете - это большая цифра. Если в среднем доля телеканала "Беларусь 1" составляет 7-9 %, то 24-25 % собирал прямой эфир "Фактор.by". Рывок большой сделан и мы над этим работаем каждый день, потому что телевидение - это технологии. Кроме творчества, это технологии. Всегда приятно видеть хорошую картинку.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании