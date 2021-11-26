"Белорусскому времечку" - 15 лет

15 лет в прямом эфире! Самый народный информационно-аналитический проект Белтелерадиокомпании отмечает день рождения. "Белорусское времечко" вышло на экраны еще в 2006 году. Лицензионную версию запускали по лекалам российского аналога. Сегодня же над каждой программой трудится более полусотни специалистов, собственный корпункт "Белорусского времечка" есть в региональных центрах.



Четыре раза в неделю в эфире готовы проконсультировать по самым острым вопросам правовой грамотности, помочь не просто словом, но и делом. В студии "600 метров" отвечают на запросы потребительские, учат без конфликтов регулировать социальные аспекты, помогают стать более подкованным юридически и подсказывают, как выйти из коммунального спора.За 15 лет "Белорусское времечко" встречалось со своей аудиториейболее четырех с половиной тысяч раз. Количество звонков и писем благодарности, поступающих в редакцию проекта, - это тоже цифра с внушительным количеством нолей. Именно ради такой обратной связи команда информационно-аналитического проекта четыре раза в неделю выходит в эфир на первой кнопке.