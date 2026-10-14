Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных - 25 лет

Ответственность, взаимовыручка и готовность помочь. Уже 25 лет эти ценности объединяют участников Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

Юные спасатели-пожарные

В Центре безопасности Минской области 19 локаций. О правилах безопасности рассказывают на конкретных примерах. Что важно - сами спасатели делятся опытом. И накануне юбилейной даты ребята вступили в ряды организации.

"Очень много выходцев из этой организации трудятся у нас", - рассказал Александр Аврамчик, замначальника Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

Важна работа в связке. Взаимодействие учреждений образования и подразделений МЧС - одно из ключевых звеньев. Занятия, соревнования, встречи с действующими спасателями - возможности, которые есть у каждого.

Екатерина Шаркунова, педагог-организатор гимназии № 3 г. Борисова, руководитель объединения по интересам "Юный спасатель-пожарный":

"С ребятами мы всегда активно участвуем в различных конкурсах. Например, конкурсы "Спасатели глазами детей", "Школа безопасности" и первенство Борисовского района по пожарно-спасательному делу".

К слову, организация зарождалась как объединение школьных клубов юных пожарных. Но сейчас - это целая система. От столичных гимназий до сельских школ в самых отдаленных уголках нашей страны.

33 тыс. ребят. И многие из них связали свою жизнь со спасательным ведомством, но самое главное - обрели знания, которые помогут спасать жизни.

За 25 лет организация стала площадкой для волонтерства, обучения и профессионального самоопределения.