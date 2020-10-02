Юбилей празднует и один из ведущих вузов по подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны. Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках - 180 лет. Пройдя долгий путь от земледельческой школы до самого известного учебного заведения в мире, академия и сегодня остается флагманом в разработке новых технологий возделывания полей и производства животноводческой продукции.

Современные лаборатории, свой технопарк, база для практики. Но главное - это высокий уровень специалистов, которых успешно готовит альма-матер. В этом убедился Андрей Ястребов.

В студенческом городке шумно с самого утра. Подготовка к зачетам, предстоящему распределению. Илья Лисицкий - без пяти минут агроном - мечтает вернуться в Лельчицкий район. В родные края.

Практико-ориентированное образование

21 специальность и почти 10-тысячный отряд студентов. Свыше тысячи ежегодно пополняют хозяйства страны. Как считают в самой альма-матер, готовых к реальной работе. Конечно, кому-то в помощь на фермах придут роботы. В учхозе на практике с ними знакомят. Но и руками будущие зоотехники знают как работать.

С первого курса - детальное погружение в реалии сельского хозяйства. Практика ориентированное обучение - одна из особенностей подготовки специалистов для АПК. Причем, по некоторым специальностям она может доходить до полугода за курс.





Ведь в поле уже нужно приходить готовым: провести и посевную, и уборочную кампании. Да и в технике разбираться. В помощь студентам - новейшие образцы. Например, комбайн "Палессе-3219". Освоят и его, заверили будущие механики.

Не удивительно, что из Китая, Прибалтики и Израиля летят в Горки, чтобы постичь азы успеха белорусских аграриев. На обучении студенты из 18 стран. Туйшиме Жан Непо - из Руанды. Но уже в Беларуси как свой.

Студенты в честь юбилея родного вуза преподнесли свой подарок