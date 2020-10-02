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Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках - 180 лет
Юбилей празднует и один из ведущих вузов по подготовке кадров для агропромышленного комплекса страны. Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках - 180 лет. Пройдя долгий путь от земледельческой школы до самого известного учебного заведения в мире, академия и сегодня остается флагманом в разработке новых технологий возделывания полей и производства животноводческой продукции.
Современные лаборатории, свой технопарк, база для практики. Но главное - это высокий уровень специалистов, которых успешно готовит альма-матер. В этом убедился Андрей Ястребов.
В студенческом городке шумно с самого утра. Подготовка к зачетам, предстоящему распределению. Илья Лисицкий - без пяти минут агроном - мечтает вернуться в Лельчицкий район. В родные края.
Практико-ориентированное образование
21 специальность и почти 10-тысячный отряд студентов. Свыше тысячи ежегодно пополняют хозяйства страны. Как считают в самой альма-матер, готовых к реальной работе. Конечно, кому-то в помощь на фермах придут роботы. В учхозе на практике с ними знакомят. Но и руками будущие зоотехники знают как работать.
С первого курса - детальное погружение в реалии сельского хозяйства. Практика ориентированное обучение - одна из особенностей подготовки специалистов для АПК. Причем, по некоторым специальностям она может доходить до полугода за курс.
Ведь в поле уже нужно приходить готовым: провести и посевную, и уборочную кампании. Да и в технике разбираться. В помощь студентам - новейшие образцы. Например, комбайн "Палессе-3219". Освоят и его, заверили будущие механики.
Не удивительно, что из Китая, Прибалтики и Израиля летят в Горки, чтобы постичь азы успеха белорусских аграриев. На обучении студенты из 18 стран. Туйшиме Жан Непо - из Руанды. Но уже в Беларуси как свой.
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