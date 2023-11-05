А теперь - набираем высоту, ведь речь пойдет о тех, для кого "витать в облаках" - часть работы на вполне себе законных основаниях.

Белорусской гражданской авиации - 90 лет! И эту историю начали писать не в небе, а на земле - с открытием Минского аэровокзала. А весь советский период воздушная отрасль была неотъемлемой частью "Аэрофлота". Лишь после распада СССР собственные крылья расправила отечественная Белавиа.

Правда, закружили вихрем и проверили на стойкость сперва COVID (но летать не перестали). А затем - и санкции. В итоге Беларусь сделала "петлю" в небе и задала новые траектории полетов.

Межправительственные и межгосударственные договоры сегодня заключены с полсотней стран. С относительно недавнего времени можем предложить партнерам и другие экспортные услуги. Речь - о кадрах, которых готовит во всех смыслах "пилотный проект" нашей Академии авиации.

Владислав Бондарь - взгляд свысока.

"Каждый полет приносит какое-то чувство удовлетворения. Ощущение свободы и отдыха от каких-то земных проблем. Когда поднимаешься над облаками, все эти проблемы остаются на земле", - рассказывает сотрудник Белавиа

"Это раскрепощенность, это каждый день видеть солнце яркое. Когда здесь пасмурно, там всегда прекрасная погода. Наслаждаться прекрасными видами", - рассказывает бортпроводник.

У меня дедушка по материнской линии летал, отец летал в военной авиации. Часто с собой на полеты брал. И я вот когда на взлете, на посадке очень любил уходить в кабину штурмана, там у него стеклянный блистер. Т.е. можно прямо лечь и представить, что летишь без самолета. Денис Бачурко, пилот-инструктор отдела тренировок авиакомпании "Белавиа"

Детство у меня прошло на аэродроме "Липки", папа мой летал на вертолетах. Поэтому выбор был очевиден. И со временем я поняла, что офисная рутина - это не мое. И я должна попробовать небо. Анастасия Кункевич, бортпроводница авиакомпании "Белавиа"

Она встретит на борту с улыбкой, по которой прочитается. Мы рады, что вы выбрали нашу авиакомпанию.

А с его голоса для пассажиров начнется полет: "Добрый день, уважаемые дамы и господа! Говорит капитан, я рад приветствовать вас на борту самолета "Эмбраер-195".

Между небом и землей пилот Денис Бочурко - почти треть жизни. После летного училища в Ульяновске, больше 10 лет расправляет крылья и пронзает облака. И каждый полет - пусть даже в одни и те же точки - но уникален. Погода, загрузка в воздушном пространстве. Или ЧП в салоне самолета, когда необходима экстренная посадка. Решение на высоте в тысячи метров нужно принимать взвешенно и быстро.

На высоте порядка 11 тыс. метров маленький мальчик потерял сознание, весь белый, как рубашка. Врач на борту подсказал, что нужна посадка срочная. В этот момент пролетали над Астраханью. Через 15 минут мы уже были на перроне. Мы не выполняли регулярные рейсы туда, т.е. нас в общем-то там никто не ждал. Мальчика забрали и спасли, все в порядке. Денис Бачурко, пилот-инструктор отдела тренировок авиакомпании "Белавиа"

Головные боли, кровотечение из носа, иногда - потеря сознания. Бывают серьезные случаи. Если нет врача, то ты до последнего, до посадки оказываешь помощь. Анастасия Кункевич, бортпроводница авиакомпании "Белавиа"

Двое - за штурвалом. Остаются на свой "тет-а-тет с небом", вне поля зрения пассажиров. В салоне от 2 до 6 проводников. За ними - ваш комфорт на борту. И лишь несколько ярких жилетов, мелькающих в иллюминаторе еще на взлетной намекнут, чтобы этот полет состоялся, работала команда куда больше, чем только лишь экипаж.

На перроне - линейное обслуживание самолета: залить масло, заправить топливом, осмотреть, нет ли поломок. Если обнаружили, или же самолет пролетал больше тысячи часов, судно разбирают и ремонтируют.

Смазка закрылков может происходить, может происходить детальный осмотр двигателя, поднимаются капоты. Здесь проводится бароскопия, более углубленная, когда в двигатель попадает, допустим, птица или имеет какие-то внутренние повреждения, надо проверить двигатель изнутри. Артур Свирбутович, авиационный техник авиакомпании "Белавиа"

Осмотр самолета в очках виртуальной реальности, и комплектующие в разрезе на мониторах. Так изучают конструкцию делателей и учатся проводить диагностику будущие инженеры в Академии авиации. Технологии дополняют "старую школу". От маленьких запчастей до двигателей, больше человеческого роста. Коллекция в ангаре, считайте, и авиамузей, и учебный класс.

Вот перед нами сейчас представлен двигатель. Это Боинг 747. Это самый большой транспортный самолет. В случае каких-то происшествий лопатка может отклоняться. Как вверх, так и вниз. Также эти лопатки - они без усилий вынимаются. Т.е. они могут ремонтироваться, меняться. Их заменить там, условно говоря, 5 минут. Это очень быстро и очень дешево. Артем Левицкий, курсант Белорусской государственной академии авиации

А по этим самолетам, которые летали в разные периоды, в академии изучают не только строение, но и историю белорусской гражданской авиации.

Весь советский период прошел под крылом Аэрофлота. А началось все 90 лет назад с открытия Минского аэровокзала. Через 3 года, в 1036-м, с Москвой связал первый почтово-пассажирский рейс. В Великую Отечественную гражданская авиация перешла под Наркомат обороны. Служила транспортной связью для партизан, санитаров. Часть самолетов переоборудовали под ночные бомбардировщики. После Победы оправлялись и восстанавливались. К 1991 году среди советских республик наш отечественный "крылатый" парк занимал 5-е место по численности. Но в самостоятельный полет отрасль отправилась лишь с распадом Союза. Аэрофлот сменялся новым брендом Белавиа и начал разлетаться по миру. В 2003-м открылись главные воздушные ворота страны - Национальный аэропорт Минск.

А вот гражданских пилотов по-прежнему готовила Россия.

И лишь три года назад начали набор в Белорусской академии - еще один прорыв в отечественной авиации. И первый выпуск пока еще только на взлетной.

Прежде чем взмыть в небо, навыки пилотирования оттачивают на учебных тренажерах. Есть посложнее - двухмоторный, уже для выпускников. Он полностью дублирует реальную кабину и то, что остается за бортом. В пару нажатий кнопок меняются погодные условия, время суток, а вместе с этим и летные условия.

В первом наборе и выпуске - курсант Александр Паркалов. Пару месяцев назад во время практики летал самостоятельно, уже без инструктора. Тогда же прошел и боевое крещение, когда напарники-курсанты на руках спускают на землю, слегка ударяют о стойки шасси и обливают водой.

Есть небольшой страх перед самим полетом, перед первым. Когда уже садишься в самолет - пути назад нет. Самолет плавно отрывается от земли и просто завораживает это ощущение полета, которое не дает тренажер. Потому что чувствуешь какие-то перегрузки, какой-то небольшой крен при разворотах. Но потом к этому привыкаешь и без этого уже не можешь. Александр Паркалов, курсант Белорусской государственной академии авиации

Новые специальности диктует время.

Встал вопрос о кадрах в логистике - тут же решили с открытием набора в этом году. Летным опытом обмениваются с российскими вузами.

Мы сегодня синхронизировали учебные программы, которые в принципе говорят о том, что специалист, в Минске подготовленный, будет востребован как в Минске, в Бресте, так и во Владивостоке. Расширяем свой экспортный потенциал в этом вопросе. Можно сегодня говорить о новых специальностях или профилизации. Авиационная метеорология, авиационная психология. Мы в этом тренде начинаем двигаться. Артем Шегидевич, ректор Белорусской государственной академии авиации

Сейчас для нашей гражданской авиации - "время турбулентности". Началось с ковида, хотя продолжали летать. И тогда по просьбам правительств других стран перевозили и их пассажиров. Но вынужденная посадка "рэн-эира" в мае 2021-го и последующие санкции, да, перекрыли одни дороги на Запад, но развернули флот Белавии на юг и восток.

Только в этом году - 3 новых направления, по которым начинает осуществлять полеты. 29-го октября "Гомель - Домодедово". Уже 6 регионов Российской Федерации, откуда выполняются полеты в наш Национальный аэропорт Минск. Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

И когда вызовы - для авиационного флота, здесь ведь всегда помнят: какими бы ни были тучи, за ними всегда ясное солнце.