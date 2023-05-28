Несмотря на всю сложность военно-политической ситуации вокруг Беларуси, она прогнозируемая и контролируемая. Об этом в преддверии профессионального праздника пограничников заявил председатель Госпогранкомитета. Сегодня белорусской пограничной службе исполняется 105 лет. С праздником стражей границ поздравил и Президент.

Александр Лукашенко отметил, что "пограничники в нашей стране во все времена пользовались особым уважением. Мы помним их непоколебимую стойкость, героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны, - говорится в поздравлении. Бережно храня славные традиции и проявляя свои лучшие качества, воины в зеленых фуражках надежно прикрывают священные рубежи Отечества и сегодня, когда напряженность вблизи наших границ с каждым днем возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины. Убежден, что вы это хорошо понимаете и сделаете все, чтобы отстоять неприкосновенность Государственной границы Республики Беларусь, в полной мере оправдав любовь и доверие белорусского народа". Говорится в поздравлении.

Стоит согласиться: сегодня нашим пограничникам приходится работать в непростых условиях. На западных рубежах ситуация более спокойная, однако и там соседи устраивают достаточно "сюрпризов". На том же литовском направлении образуются очереди на погранпереходах. И, как отмечают в нашем ведомстве, это не что иное, как специальная акция.

Вдобавок западные соседи никак не пытаются исправить миграционный кризис: только в этом году - по данным ГПК - зафиксировано 15 смертей иностранцев, которых буквально выбросили на белорусскую территорию из соседних стран.

Наиболее сложная обстановка остается у границ в южном направлении, где сегодня зеленые фуражки несут службу в усиленном режиме. Вместе с пограничниками туда отправилась наш корреспондент Виктория Радевич.

Ее называют образцом применения сил и средств в защите белорусских рубежей. Пограничная застава "Глушкевичи", что в Лельчицком районе, на самом юге страны. Под охраной этого подразделения границы - почти полсотни километров смежной с Украиной территории. Аналогов на этом участке границы заставе нет.

Следить за ситуацией на одной из самых напряженных пограничных территорий помогает интегрированная система охраны. Все, что происходит у границ, круглосуточно в режиме онлайн отслеживается на мониторах дежурными заставы. Местность хорошо просматривается на несколько километров. А "умный" забор сам распознает любую подозрительную активность у рубежей - такой подход значительно упрощает работу.

Охраняемые участки госграницы находятся под современной видеофиксацией, которая позволяет делать обзор в онлайн-режиме как в темное, так и светлое время суток. Что позволяет нашей погранзаставе не выезжать на различного рода сигналы сигнализационного комплекса. Система уже вышла на такой уровень, что она четко может распознать животного, даже крупного, от человека. Антон Матрухович, командир 4-го отделения пограничной заставы "Глушкевичи"

Камера видеозаписи фиксирует, как кто-то пытается незаконно пробежать через границу. Тут жереагирует дежурный заставы.

Наряд пограничной группы выехал на место для задержания нарушителя. Путь занимает не дольше пяти минут.

В нашем случае - это постановка. Лейтенант Владислав Зенкович работает в органах пограничной службы около двух лет и, признается, за время его службы подобных задержаний пока еще не было. Но все действия отрабатываются на тренировках - с самыми непредсказуемыми сценариями они могут устраиваться от одного раза в месяц до одного раза в день, в зависимости от обстановки. А когда у соседей неспокойно - расслабиться здесь точно некогда, даже ночью.

Примерно 2-3 раза в неделю совершаются перелет через белорусскую границу беспилотников. В таких случаях пограничный наряд без предупреждения применяет оружие в любом случае, с докладом дежурному по погранзаставу по применению оружия. Бывает на 100 - 300 метров залетают. Бывает даже находятся перед самим пограничным нарядом. В таких случаях пограничник должен оценивать реально складывающуюся обстановку. Если брать ночное время, он должен реально оценить, где находится беспилотник, и принять решение для применения оружия. Владислав Зенкович, заместитель начальника по идеологической работе пограничной заставы "Глушкевичи"

Один из самых напряженный участков - около 370 километров белорусско-украинской границы - в усиленном режиме охраняет Мозырский пограничный отряд. На первом этапе туда перебросили резервы. Впоследствии на Мозырском направлении была сформирована маневренная группа из трех застав. В подразделения была добавлена бронетехника и минометные расчеты.

С самого начала специальной военной операции прибыло на приграничную территорию достаточно сил Министерства обороны - это в первую очередь силы специальных операций, другие органы госбезопасности, все взаимодействующие структуры. Мы вместе выполняем задачи плечом к плечу и делаем одно общее дело, взаимодействие уже налажено. Поэтому продолжаем вместе охранять государственную границу, и мы понимаем, что нам есть кому помочь. Сергей Савчук, начальник Мозырского пограничного отряда

Сейчас любой мониторинг охраняемого участка - в полной экипировке, которая потяжелела почти вдвое:(с увеличенным боекомплектом, в бронежилете и специальном шлеме) и в увеличенном составе: от 3 до 5 человек.

Для патрулирования участков границы задействуются квадроциклы. Каждый день на них осматривают местность. Здесь, конечно, свои преимущества - пограничный наряд может передвигаться быстрее и более мобильно.

Что касается нарушителей, с другой стороны чаще всего к нам пытаются пробраться незаметно уклонисты от мобилизации. Теперь уже значительно реже, но все-таки встречаются и контрабандисты. И на какие бы уловки они не шли, нельзя пройти абсолютно бесследно. Можно сменить одежду или притвориться животным, но собственный запах убрать невозможно. И здесь, признаются специалисты, ни одна техника не заменит профессиональный нюх служебной собаки.

Обстановка такова, что местное население оказывает помощь в охране государственной границы. Это нахождение всех неизвестных в пункте пропуска, в населенном пункте либо вблизи него. Ими фиксируется информация и передается оперативно в подразделение. За текущий год было задержано два нарушителя поперечного режима, выехали должностные лица для проверки информации, в итоге поисковых действий были задержаны нарушители. Максим Бута, начальник пограничной заставы "Глушкевичи"

Под усиленной охраной пограничников не только сухопутные, но и водные рубежи, которые, для примера, составляют почти треть от всей южной границы.

Слева от нас территория Беларуси, а справа уже Украина. Река Днепр, по которой мы плывем, и есть граница. За ситуацией пограничники наблюдают прямо с воды. А следить за обстановкой в круглосуточном режиме помогает специальная автоматизированная система.

Особенности охраны государственных границ на речном участке является автоматизированные посты технического наблюдения, состоящие из тепловизора и камеры, что позволяет наблюдать за объектами не только в дневное, но и в ночное время суток. Дмитрий Быкович, заместитель начальника по идеологической работе пограничной заставы "Лоев"

Автоматизированные пункты технического наблюдения охватывают большую часть границы. Остальные территории - под особым контролем пограннарядов. В зоне ответственности Лоевской пограничной комендатуры - речной участок в 150 километров. На вооружении у береговой охраны есть два звена катеров: килевого класса - то есть, водные, и амфибийного, которые могут передвигаться еще по льду и суше. Для усиления определенного участка рубежа могут автономно уходить "в заплыв" до недели: запас хода у некоторых суден - более полутысячи километров.

В связи со сложившейся обстановкой на данный момент в пограничной полосе пребывание людей временно ограничено. Если кто-то присутствует в полосе, то это уже потенциальный нарушитель. Это либо незаконная миграция, либо перемещение незаконных ТМЦ, либо браконьерство… Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны

Пока плывем вдоль берега, с которого виден райцентр, видим пару лодок с рыбаками и интересуемся, не нарушают ли они пограничный режим.

"Вот здесь, в черте города, люди могут находиться. Как только черта города заканчивается, это пограничная полоса, значит там, кроме пограничников, не может находиться никто", - рассказал начальник береговой охраны.

Каждая подозрительная активность у границ - на земле и на воде - это повод для реагирования. Впервые за годы истории суверенной Беларуси белорусским пограничникам приходится нести службу в условиях, где буквально под боком идут активные боевые действия. Не редко приходится сталкиваться с провокациями: разбитые пограничные знаки, попытки перейти на нашу территорию, не говоря уже о беспилотниках извне, которые то и дело пересекают белорусские рубежи.

Демонстративное минирование сопредельной с Беларусью территории и даже показательные выступления на БТР с группой вооруженных людей в форме - сегодня для южных соседей, судя по всему, уже норма. Хотя пока дальше провокаций дело не доходило. Но у наших пограничников на все найдется свой ответ: пограннаряды четко проинструктированы и готовы адекватно реагировать.