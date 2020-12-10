3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусской стороной ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз
Документ, подписанный главой государства, направлен на регулирование миграционных процессов и определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России. Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. К слову, документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера