Уже 30 лет как белорусская таможня дает добро легальным грузам и пресекает ввоз контрабанды

20 сентября белорусская таможня отмечает 30-летие. За эти годы служба сделала ощутимый скачок вперед. В том числе и в технологиях. Уже до конца года к системе мобильной таможни планируется подключить все пункты пропуска. Пилотный проект ГТК активно используется уже больше года. Самый большой плюс кейса - равномерная загрузка сотрудников таможни по всей стране, а также минимизация коррупционных рисков. Пост Национального аэропорта Минск уже несколько лет принимает, в том числе и электронные декларации.



Как сегодня работают сотрудники таможни воздушной гавани, расскажет Юрий Шевчук. Сын летчика по рождению и инспектор таможни по призванию. Пожалуй, символичнее места работы для Дмитрия Пащенко найтись не могло. Работать на таможню в Национальный аэропорт Минск мужчина пришел 26 лет назад. С тех пор от рядового сотрудника дослужился до начальника отдела. Именно этот человек принимает окончательное решение по многим спорным вопросам, возникшим при транспортировке грузов через границу.











Ежедневно через таможню в воздушной гавани проходит около 3 тыс. человек

Всего вместе с Дмитрием на таможне в аэропорту трудится еще почти два десятка человек. Досмотр багажа пассажиров, декларация грузов, проверка товаров. Это лишь некоторые из обязанностей. Доля партий экспортных грузов, время выпуска которых не превышает пяти минут, сейчас составляет 92 %. То есть большинство всех досмотров - минутное дело. Что касается грузов, которые перевозят обычные пассажиры, то только за 8 месяцев сотрудники таможни воздушной гавани уже проверили более 3 миллионов 400 тысяч человек. Ежедневно через таможню в воздушной гавани проходит около 3 тысяч человек.

Сегодня таможенный пост Национального аэропорта Минск хорошо иллюстрирует работу всего ГТК. Это многопрофильный и мобильный сектор, который способен не только проводить операции в отношении грузовых перевозок, но также оформлять и экспресс-отправления в кратчайшие сроки. При этом сотрудники таможни остаются надежным щитом Беларуси от ввоза оружия, наркотиков и других запрещенных веществ.