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Белорусской вытинанке 100 лет
Это искусство, которое пришло к нам из Китая, за десятилетия стало национальным арт-брендом. Большая выставка развернулась в Музее народного искусства в Раубичах. Представлены работы современных авторов. Сюжеты - от классического дерева жизни до философии, мифов, легенд и народных сказок. В Беларуси вытинанку использовали как украшение жилища. Ею же оформляли и семейные фотоальбомы.
Вытинанка, вырезанка, выстрогнка. У этого искусства много вариантов названий. Выставка предлагает не только посмотреть на произведения, но и сделать их самим. В экспозиции представлены как учебные пособия, так и схемы-помощники от мастеров.
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