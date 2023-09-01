Белорусскую границу нарушил военный вертолет Польши

Польша отказалась принять приглашение наблюдать за учениями, зато выстрелила очередной провокацией на наших рубежах. Белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1.200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

Белорусские пограничники в Берестовицком районе зафиксировали нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Польши. Польский военный вертолет Ми-24 залетел на белорусскую территорию до 1200 м и вернулся обратно. По данному факту проинформирована польская сторона. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

В связи с зафиксированным фактом нарушения госграницы в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в нормальном международном общении, белорусская сторона должна быть уведомлена в приемлемые сроки. Обращено внимание на недопустимость подобных инцидентов. Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных случаев в будущем.

Бревно в польском глазу