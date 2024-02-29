Белорусскую космонавтку на Байконур будут провожать родители и племянник

В Звездном городке продолжаются экзамены и комплексная тренировка. Затем белоруску Марину Василевскую будут провожать родители и племянник на Байконур. Космонавты рассказали, что индикатором невесомости на МКС станет детская игрушка дочери Олега Новицкого. Анастасия Бенедисюк узнала подробнее, что на пути к звездам (смотрите в видео).