ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Белорусскую космонавтку на Байконур будут провожать родители и племянник

В Звездном городке продолжаются экзамены и комплексная тренировка. Затем белоруску Марину Василевскую будут провожать родители и племянник на Байконур. Космонавты рассказали, что индикатором невесомости на МКС станет детская игрушка дочери Олега Новицкого. Анастасия Бенедисюк узнала подробнее, что на пути к звездам (смотрите в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все