Белорусскую латинку уберут из географических названий. Почему?

Латинка с надстрочными диакритическими знаками упразднена в Беларуси как основной вариант транслитерации топонимов. Это следует из официально опубликованного постановления Госкомимущества Беларуси, пишет Sputnik.

Документ отменяет старую инструкцию по транслитерации географических названий буквами латинского алфавита, которая была принята в 2000 году, а затем менялась в 2006 и 2007 годах. Новая инструкция начинает действовать с 5 апреля.

Теперь принципы транслитерации приближены к классической латинской орфографии, тогда как прежние правила опирались на традицию западнославянских и восточнобалтийских языков. Предыдущий вариант отличался тем, что использовались латинские буквы с диакритическими (надстрочными) знаками. К примеру, кириллическая "ж" передавалась как "ž".

Также в новой редакции не подчеркивается, что буква "г" в белорусском подразумевает заднеязычный звук. В латинской версии ее будут передавать как "g", а не "h". Буква "ў" передается как "w", а не "ǔ".

Кроме того, в новых правилах есть и белорусский официальный вариант транслитерации топонимов на латинский алфавит с русского. Причем, если перевод белорусских топонимов делается для международного использования, то для транслитерации берут исключительно белорусскоязычный вариант.

Новшество правил и в том, что можно транслитерировать по инструкции. Но если нужно перевести географическое название на конкретный язык, то используются именно алфавит этого языка и правила, установленные государствами, которые пользуются этим языком.