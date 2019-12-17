Белорусскую резолюцию о чернобыльском сотрудничестве приняли в ООН

Новость последнего часа. Белорусскую резолюцию о чернобыльском сотрудничестве на пленарном заседании приняла Генассамблея ООН. Вместе с нашей страной соавторами документа выступили 56 государств. В резолюции говорится о необходимости продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерство, инновации и инвестиции.