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Белорусскую резолюцию о чернобыльском сотрудничестве приняли в ООН

Новость последнего часа. Белорусскую резолюцию о чернобыльском сотрудничестве на пленарном заседании приняла Генассамблея ООН. Вместе с нашей страной соавторами документа выступили 56 государств. В резолюции говорится о необходимости продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерство, инновации и инвестиции.

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