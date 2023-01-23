Белорусскую вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в декабре

Министерство здравоохранения планирует зарегистрировать отечественную вакцину от коронавируса уже в декабре 2023 года, пишет БелТА со ссылкой на телеканал СТВ.

Начальник отдела науки Минздрава Маргарита Досина рассказала, что, вопреки слухам, этот препарат будет классический, в виде раствора. "На сегодняшний момент у нас уже полностью разработан прототип, то есть в экспериментальных условиях получен флакончик с вакциной, который уже был апробирован на экспериментальных животных. Предварительные результаты показали, что он абсолютно безопасен, а главное эффективен. Сейчас ведется наработка опытно-промышленных партий, т. е. сейчас происходит так называемый трансферт технологий, когда лабораторная технология переносится на промышленное производство. Таким образом, в этом году мы получим три опытно-промышленные партии. В ближайшее время начнутся доклинические исследования. После того как эффективность препарата будет доказана, начнутся клинические исследования. Планируется, что в декабре мы выйдем на регистрацию данного препарата", - уточнила она.

Маргарита Досина отметила, что отечественная вакцина защитит от нового штамма COVID-19. "Наша вакцина как раз и рассчитана на это. Министерством здравоохранения ведется постоянный мониторинг тех штаммов, которые циркулируют на территории Беларуси. Если мы замечаем, что появляются новые штаммы, которые могут повлиять, например, на иммуногенную активность, то они будут вноситься в отечественную вакцину. Это открытая платформа, позволяющая подстраивать препарат под характерные для территории Беларуси штаммы", - добавила она.

Совместно с Россией Минздрав разрабатывает и другие препараты. Сейчас закончилась разработка союзной программы "Спинальные системы", в этом году уже начинается этап клинического внедрения. "Поскольку эта программа имела большой успех, мы планируем продолжать работу в этом направлении. Помимо этого, сегодня готовится противотуберкулезная вакцина, а также продолжение концепции по стволовым клеткам, потому что эти разработки являются передовыми", - заключила Маргарита Досина.