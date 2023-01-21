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Белорусскую вакцину от рака запустили в производство

Белорусскую вакцину от рака запустили в производство

Белорусскую вакцину от рака "Еленаген" уже запустили в производство, пишет Sputnik, ссылаясь на слова заместителя директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, академика НАН Беларуси Сергея Красного.

"Производство в Беларуси этого препарата начато несколько месяцев назад. Пока в небольшом количестве - 40 флаконов в неделю. В следующем месяце приезжают наши американские коллеги, мы будем заниматься масштабированием производства до 1000 флаконов в неделю. Тогда хватит на всю Республику Беларусь", - отметил он.

По его словам, в этом плане Беларусь впереди планеты всей, поскольку нигде в мире это лекарство не производится в настоящий момент.

"Дальше будем заниматься регистрацией препарата. Для регистрации надо организовать промышленное производство, в дальнейшем планируем широкомасштабные исследования при других видах злокачественной опухоли", - пояснил академик.

Фото:pixabay.com

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